Экс-чемпион UFC Кормье дал совет Яну перед его боем с О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор американец Даниэль Кормье поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.



«Один из факторов в этом бою, который Пётр Ян действительно должен попытаться исправить, заключается в том, что он не имеет права начинать медленно. А он традиционно очень медленно стартует. Он не может позволить себе этого в предстоящем бою. Он должен действовать быстро. Он должен попытаться победить О'Мэлли на ранней стадии, потому что О'Мэлли раньше не был в такой ситуации. О'Мэлли не был на вершине горы, как Пётр Ян», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.



Бой с О'Мэлли Ян проведёт 22 октября на турнире UFC 280.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом: