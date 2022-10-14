Экс-чемпион UFC Кормье дал совет Яну перед его боем с О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор американец Даниэль Кормье поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.
«Один из факторов в этом бою, который Пётр Ян действительно должен попытаться исправить, заключается в том, что он не имеет права начинать медленно. А он традиционно очень медленно стартует. Он не может позволить себе этого в предстоящем бою. Он должен действовать быстро. Он должен попытаться победить О'Мэлли на ранней стадии, потому что О'Мэлли раньше не был в такой ситуации. О'Мэлли не был на вершине горы, как Пётр Ян», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.
Бой с О'Мэлли Ян проведёт 22 октября на турнире UFC 280.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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