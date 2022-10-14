«Для меня это многое значит». Мухаммад Мокаев рассказал, кто будет в его углу на UFC 280
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22-летний британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев (8-0), выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что россиянин Рустам Хабилов будет в его углу во время поединка с представителем Канады Малкольмом Гордоном (14-5). Противостояние состоится на турнире UFC 280. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск.
«Рустам Хабилов — человек, за которым я следил с самого начала своей карьеры! Когда мне было 15 лет, он давал мне советы, так как вокруг меня было не так много людей, у которых можно бы было что-то спросить. Для меня это многое значит. Теперь он будет в моём углу на UFC 280», — написал Мокаев.
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