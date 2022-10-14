«Может, я и ошибаюсь». Хабиб Нурмагомедов сделал заявлении о современных ММА

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о нынешнем положении дел в мире смешанных единоборств.



«Стагнирует ли сейчас индустрия ММА? Может, у меня погас огонь. Может быть. Но мне кажется, что да — ММА чуть-чуть подсели. Может, я и ошибаюсь. Думаю, что небольшой спад есть. Но звёзды всегда найдутся. Они всегда будут. Пиар-машина UFC очень мощная — они её создали за 30 лет. Думаю, они смогут. Но я уже практически не просыпаюсь по утрам, не смотрю бои», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале UFC Russia в YouTube.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах.

Хабиб показал, как накачать плечи: