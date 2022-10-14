Экс-боец UFC: знаю тех, кто получает по $ 10 тысяч за бой, а гонорар ринг-гёрл $ 70 тысяч
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Бывший боец UFC Юрайя Холл раскритиковал промоушен за низкие гонорары для некоторых бойцов.
«В боксе мне платят нормально, и в UFC мне в своё время помогли пробиться и устроить карьеру в боях. Мне удалось неплохо на этом заработать, хотя контракты у всех разные, и многие вещи я считаю несправедливыми. Джейк Пол поднимает эту тему, и он молодец. Я знаю некоторых бойцов, которые получают по $ 10 тысяч за бой. В то же время ринг-гёрл могут зарабатывать по $ 70 тысяч. Это безумие — ведь мы, выходя на бой, ставим на кон свои мозги», — приводит слова Холла MMAJunkie.
После ухода из UFC Юрайа Холл не завершил профессиональную карьеру. Боец на данный момент готовится к боксёрскому поединку с экс-игроком НФЛ Левеоном Беллом.
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