UFC начал выпускать официальный мерч с именем Хасбика

UFC запустил линию спортивной одежды, посвящённую дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, более известному как Хасбик.
В продажу поступили футболки с надписью «Хасбулла». Стоимость мужской составляет $ 105, женской — $ 85. Также были выпущены официальные толстовки с капюшоном, которые стоят $ 175 и $ 154, соответственно.
Напомним, ранее блогер подписывал пятилетнее соглашение с UFC, в рамках которого он будет участвовать в медийном развитии промоушена. 13 октября стало известно, что Хасбик заключил контракт на проведение полноценного поединка.
Блогер в своих социальных сетях поблагодарил Дану Уайта и Хабиба Нурмагомедова, который помог добиться контракта с UFC. Ранее Хасбик вызывал на бой ирландского бойца Конора Макгрегора, с которым неоднократно конфликтовал в социальных сетях.
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