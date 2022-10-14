Нурмагомедов: Махачев входил в топ-3 лучших учеников моего отца
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как его отец Абдулманап Нурмагомедов относился к Исламу Махачеву.
«Определённо, Махачев входил в топ-3 лучших учеников моего отца. За 20 лет его работы мы видели многих ребят, короче приходили и уходили. Залы менялись, но основа оставалась. Ислам точно был в тройке. Отец в него верил, видел в нём потенциал, видел его трудолюбие и дисциплину. Ислам был хорош и мы видим результат — он бьётся за чемпионский пояс в UFC», — поделился Хабиб в интервью UFC Russia.
Титульный поединок Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. На данный момент российский боец идёт на серии из десяти побед подряд.
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