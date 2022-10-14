Экс-чемпион UFC Рокхолд в будущем может перейти в бокс

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд, в августе объявивший о завершении профессиональной карьеры, заявил, что готов попробовать себя в боксе в будущем.



«Без сомнений, мне нравится физический стресс. Я и дальше буду стремиться испытывать трудности. Я вовсе не против бокса, но сейчас моим ногам нужен перерыв. Если в будущем будут подходящие варианты с интересными соперниками, я бы проверил свои силы в боксе. Новые начинания — это всегда хорошо», — цитирует Рокхолда MMAJunkie.



Свой последний бой Рокхолд провёл 21 августа в рамках турнира UFC 278. Там американец проиграл Пауло Косте единогласным решением судей. Всего на счету Люка 16 побед и 6 поражений в профессиональных смешанных единобоствах.