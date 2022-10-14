Кормье: Хабиб тренирует с Махачевым те аспекты, в которых чувствует опасность для Ислама
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о подготовке Ислама Махачева к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Хабиб ранее в очередной раз выразил уверенность в победе своего подопечного.
«Вы всегда ждёте, что ваш парень будет выглядеть как чемпион в октагоне. Особенно, если это его первый бой за чемпионский пояс. Но нельзя забывать о том, кто будет противостоять. Хабиб это прекрасно понимает и чувствует опасность. Сейчас он тренирует с Махачевым именно те аспекты, в которых чувствует опасность для Ислама», — приводит слова Кормье Sportskeeda с ссылкой на YouTube-канал экс-бойца.
Титульный бой Махачева с Оливейрой пройдёт 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.
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