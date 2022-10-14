Бой Аскарова с Ройвалом будет отменён

Бой между россиянином Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом будет отменён. Об этом сообщил в своих социальных сетях американский боец.



«Проснулся с весом 127 фунтов, но прежде чем начать финальную сгонку я узнал, что мой соперник не собирается делать вес. Они отказались от боя в промежуточном весе, так что похоже, бой отменён. Я убит горем, но остаюсь профессионалом», — написал Ройвалом.



Бой между Ройвалом и Аскаровым должен был состояться в рамках UFC Vegas 62, который должен был состояться 15 октября в Лас-Вегасе.



Аскаров в июне уже снимался с поединка по неназванной причине. В июне российский боец должен был провести бой с Алексом Перезом, но в итоге отказался от участия в турнире. Стоит отметить, что представители UFC пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

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