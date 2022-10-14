Диллашоу: Стерлинг пытается давить на психологию и заранее придумывает оправдания

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Ти Джей Диллашоу поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим чемпионом лиги, Алджэмейном Стерлингом.



«Пытаюсь не использовать к сопернику какой-то особой неприязни. Я знаю, что дерусь лучше, когда просто расслаблен и получаю удовольствие от боя. Я не держу ни на кого зла. Думаю, Стерлинг просто пытается давить на психологию и уже заранее придумывает оправдания моей победе. Со мной это не сработает», — приводит слова Диллашоу MMA News.



Диллашоу отбыл двухлетнюю дисквалификацию USADA и в июле прошлого года одержал победу над Кори Сэндхагеном. Всего у Ти Джея 17 побед и четыре поражения.



Стерлинг в последнем поединке одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей.

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