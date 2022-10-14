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Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сыграл в настольный теннис с двоюродным братом, Умаром Нурмагомедовым.

Видеоролик, в котором бойцы поспорили во время игры, выложил на своей странице в социальных сетях тренер Хабиба Хавьер Мендес.

Хабиб поспорил с двоюродным братом из-за настольного тенниса:

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Экс-боец выиграл все 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах.

Умар Нурмагомедов в сентябре сообщил, что подписал новый контракт с UFC. На данный момент Умар занимает 13-е место в рейтинге в легчайшем весе. На счету бойца 15 поединков в смешанных единоборствах и 15 побед в них.

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