Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Полный кард турнира UFC Vegas 62: Грассо — Арауджо, Циркунов — Менфилд и другие бои

Полный кард турнира UFC Vegas 62: Грассо — Арауджо, Циркунов — Менфилд и другие бои
Комментарии

В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам, UFC Vegas 62. Главным событием вечера станет поединок в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.

В рамках этого турнира также должен был состояться поединок между Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом, но российский боец не сделал вес и отказался от боя в промежуточном весе.

UFC Vegas 62. Основной кард:

Алекса Грассо — Вивиан Араужо
Каб Суонсон — Джонатан Мартинес
Джордан Райт — Душко Тодорович
Миша Циркунов — Алонзо Менифилд

Предварительный кард:

Леомана Мартинез — Брэндон Дэвис
Рафаэль Ассунсао — Виктор Генри
Ник Максимов — Джейкоб Малкун
Жоандерсон Брито — Лукас Александер
Пьера Родригес — Сэм Хьюз
Тацуро Таира — Си-Джей Вергара
Майк Джексон — Пит Родригез

Новость по теме
Бой Аскарова с Ройвалом будет отменён
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022