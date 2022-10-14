Полный кард турнира UFC Vegas 62: Грассо — Арауджо, Циркунов — Менфилд и другие бои

В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам, UFC Vegas 62. Главным событием вечера станет поединок в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.
В рамках этого турнира также должен был состояться поединок между Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом, но российский боец не сделал вес и отказался от боя в промежуточном весе.
UFC Vegas 62. Основной кард:
Алекса Грассо — Вивиан Араужо
Каб Суонсон — Джонатан Мартинес
Джордан Райт — Душко Тодорович
Миша Циркунов — Алонзо Менифилд
Предварительный кард:
Леомана Мартинез — Брэндон Дэвис
Рафаэль Ассунсао — Виктор Генри
Ник Максимов — Джейкоб Малкун
Жоандерсон Брито — Лукас Александер
Пьера Родригес — Сэм Хьюз
Тацуро Таира — Си-Джей Вергара
Майк Джексон — Пит Родригез
- 15 октября 2022
-
00:24
-
00:16
-
00:07
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:28
-
23:15
-
22:41
-
21:46
-
21:04
-
20:53
-
20:10
-
19:55
-
19:31
-
18:56
-
18:17
-
18:01
-
16:46
-
16:09
-
14:36
-
14:35
-
14:12
-
13:06
-
13:00
-
12:37
-
11:42
-
11:31
-
11:20
-
11:15
-
10:51
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:19
-
06:27
-
00:49