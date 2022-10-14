Полный кард турнира UFC Vegas 62: Грассо — Арауджо, Циркунов — Менфилд и другие бои

В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам, UFC Vegas 62. Главным событием вечера станет поединок в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.



В рамках этого турнира также должен был состояться поединок между Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом, но российский боец не сделал вес и отказался от боя в промежуточном весе.



UFC Vegas 62. Основной кард:



Алекса Грассо — Вивиан Араужо

Каб Суонсон — Джонатан Мартинес

Джордан Райт — Душко Тодорович

Миша Циркунов — Алонзо Менифилд



Предварительный кард:



Леомана Мартинез — Брэндон Дэвис

Рафаэль Ассунсао — Виктор Генри

Ник Максимов — Джейкоб Малкун

Жоандерсон Брито — Лукас Александер

Пьера Родригес — Сэм Хьюз

Тацуро Таира — Си-Джей Вергара

Майк Джексон — Пит Родригез

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