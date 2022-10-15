Известный журналист сообщил о сроках возвращения Джона Джонса в октагон

Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани рассказал, когда экс-чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джон Джонс может вернуться в октагон.



«У нас есть ещё один шанс увидеть бой Джонса. Это 10 декабря. Они всё ещё пытаются организовать этот бой, но часы тикают. Если не успеют, то бой Джонса состоится не раньше марта, а бой-реванш Прохазки и Гловера Тейшейры возглавит UFC 282», — написал Хельвани в своих социальных сетях.



Стоит отметить, что Джон Джонс ранее в социальных сетях также писал, что планирует вернуться в октагон на турнире UFC 282.



После объявления о переходе в тяжёлый вес Джон Джонс не провёл ещё ни одного поединка. Последний бой американец провёл в феврале 2020 года. Ранее Джонс говорил о возможном поединке с Фрэнсисом Нганну.

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