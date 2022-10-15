Григорий Пономарев победил Юсупа Шуаева и стал чемпионом АМС в тяжёлом весе
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Григорий Пономарёв и Юсуп Шуаев встретились в главном событии турнира Fight Nights 115, прошедшем 14 октября. В первом поединке победу между бойцами техническим нокаутом во втором раунде одержал дагестанский боец. При этом многие остались недовольны судейством. Реванш закончился уже в первом раунде. После непродолжительной работы в стойке, Пономарёв перевёл соперника в партер и после несколько попыток сумел выйти на удушающий. Действующий чемпион сдался.
Таким образом, Юсуп Шуаев потерпел первое поражение в профессиональных смешанных единоборствах. На счету дагестанского бойца семь побед.
Григорий Пономарёв провёл семь поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал пять побед при двух поражениях.
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