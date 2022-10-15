Шуаев после поражения провоцировал Пономарёва, показывая неприличные жесты

Дагестанский боец Юсуп Шуаев после поражения от Григория Пономарёва пытался провоцировать своего соперника.
Экс-чемпион АМС Fight Nights, сдавшийся после удушающего приёма, выполненного бойцом из Старого Оскола Григорием Пономарёвым, не сумел скрыть разочарования и показал сопернику средний палец с двух рук. После чего обрушился на оппонента с оскорблениями. Команде Юсупа не сразу удалось успокоить бойца.
Напомним, что в главном событии турнира АМС 115 Пономарёв в первом раунде удушающим приёмом победил Шуваева и завоевал пояс в тяжёлом весе Fight Nights.
Это второй поединок между бойцами. В первом бою победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Шуаев. Поражение от Пономарёва в реванше стало для дагестанца первым в карьере в профессиональных смешанных единоборствах.
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