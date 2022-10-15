Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар объявил о завершении карьеры
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар сообщил, что планирует завершить профессиональную карьеру в ноябре.

«Всё официально, мужики. 12 ноября я проведу свой заключительный бой в карьере. Конечно, немного грустно от этого, ведь мне нравится дело, которым я занимаюсь. Однако всё хорошее когда-нибудь заканчивается», — признался Эдгар в беседе с ведущим шоу «UFC Fight Camp» Джимми Смитом.

12 ноября в рамках турнира UFC 281 40-летний Фрэнки Эдгар проведёт поединок с Крисом Гутьерресом, который станет для экс-чемпиона последним в карьере.

Всего на счету Эдгара 35 поединков в смешанных единоборствах, в которых американец одержал 24 победы. В UFC Френки провёл 29 боёв и выиграл в 18 из них.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022