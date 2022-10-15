Царукян готов поспорить с Бёрнсом на $ 25 тыс. на исход боя Махачев – Оливейра

26-летний российский боец армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в лёгком дивизионе UFC, предложил свои условия бразильцу Гилберту Бёрнсу по поводу спора на исход поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.
Ранее Бёрнс заявил, что готов поспорить с менеджером Али Абдель-Азизом на $ 50 тыс. на то, что Оливейра завершит бой с Махачевым досрочной победой в третьем раунде. В свою очередь, функционер не принял данные условия, дав совет бразильцу «приберечь деньги».
Царукян же готов принять пари с Бёрнсом, но на сумму вдвое меньше – на $ 25 тыс. Об этом сообщил сам боец в «Твиттере». Гилберт пока никак не прокомментировал данное предложение.
Напомним, Махачев и Оливейра проведут бой на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.
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