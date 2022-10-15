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Тренер Оливейры: Чарльз нокаутирует Ислама Махачева в первом или втором раунде

Тренер Оливейры: Чарльз нокаутирует Ислама Махачева в первом или втором раунде
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Диего Лима, тренер Чарльза Оливейры, предположил, что бразилец нокаутирует российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева в первом или втором раунде.

«Мы сделали всё возможное, чтобы Чарльз на 100% адаптировался к часовому поясу и климату. После прилёта мы проводим по две тренировки в день — утром и вечером, как мы делали это в Бразилии. Что касается слов Мендеса, то, безусловно, он должен верить и хвалить своего спортсмена так же, как и я. Он верит, что Ислам может победить Чарльза, а я верю что Чарльз нокаутирует его. Думаю, он это сделает в первом или втором раунде», — приводит слова Лимы sherdog.com.

Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.

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