Стерлинг рассказал о неожиданной встрече с Петром Яном в Абу-Даби

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг рассказал о встрече с российским бойцом Петром Яном в Абу-Даби.



«Меня часто спрашивали, что будет, когда я встречусь с Яном в Абу-Даби. Я и сам хотел это узнать. Мы стояли, покупали сувениры, и я вдруг услышал, как меня зовут. Поворачиваюсь и понимаю, что это Ян. Я очень растерялся, так как думал, он пройдёт мимо.



Если бы я его увидел, то не уверен, что подошёл бы и начал разговор. Мы друг друга не знаем, говорим на разных языках. Кто знает, может, он хотел устроить там потасовку. Однако они были дружелюбны и уважительны. Это подтверждает, что когда бой завершился, всё остаётся позади. Ян показал мне свою другую сторону, и это круто. Думаю, в другой жизни мы могли быть друзьями, пусть мне и трудно это признать», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.



22 октября оба бойца выступят на турнире UFC 280. Ян встретится с Шоном О'Мэли, а Стерлинг проведёт поединок с Ти Джеем Диллашоу.

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