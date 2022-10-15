Леон Эдвардс готов провести защиту титула в бою с Конором Макгрегором

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс заявил о готовности провести защиту своего титула против звёздного ирландца Конора Макгрегора, если предложенная им трилогия с Камару Усманом сорвётся в последний момент.



По мнению Эдварса, бой в полусреднем весе будет легко устроить, так у него и Макгрегора общая команда менеджеров, и Конор, по слухам, может вернуться после длительного перерыва в UFC именно в эту весовую категорию.

«Конор — это тот боец, с которым будет легко организовать бой. Нами руководит одна и та же команда менеджеров. А по большому счёту не имеет значения, кто сможет выйти со мной», — приводит слова Эдвардса Bloody Elbow.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках.