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Прохазка назвал бойца, с которого старается брать пример

Прохазка назвал бойца, с которого старается брать пример
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка признался, что восхищается шведским бойцом Александром Густафссоном.

«Я часто тренировался вместе с Алексом в Швеции. Это отличный человек и прекрасный спарринг-партнёр. Густафссон всегда спокоен, знает, как себя контролировать. Я испытываю огромное уважение к нему. Можно сказать, я его фанат. Когда увидел, что он проведёт бой с Сен-Прё, то восхитился тому, что он после всех поражений всё равно возвращается в октагон.

Я вдохновляюсь им и беру пример с него. Густафссон верит в себя, несмотря ни на что», — приводит слова Прохазки The All Star.

В декабре на турнире UFC 282 Иржи Прохазка проведёт бой-реванш с бразильцем Гловером Тейшейрой.

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