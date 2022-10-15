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«Самый лучший день». Александр Емельяненко женился

«Самый лучший день». Александр Емельяненко женился
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальные сети видео со своей церемонии бракосочетания.

«Самый лучший день», — подписал видеоролик Емельяненко.

Церемония бракосочетания Александра Емельяненко

Стоит отметить, что Емельяненко заключил брак со своей бывшей супругой Полиной.

В своём последнем бою Александр Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок проходил по правилам бокса и завершился нокаутом Емельяненко уже на 12-й секунде. До этого Александр выиграл на голых кулаках у Джеффа Монсона.

Сейчас Александр Емельяненко готовится к новому бою с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Поединок запланирован на 6 ноября и состоится на арене ЦСКА.

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