«Самый лучший день». Александр Емельяненко женился

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальные сети видео со своей церемонии бракосочетания.



«Самый лучший день», — подписал видеоролик Емельяненко.

Церемония бракосочетания Александра Емельяненко

Стоит отметить, что Емельяненко заключил брак со своей бывшей супругой Полиной.



В своём последнем бою Александр Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок проходил по правилам бокса и завершился нокаутом Емельяненко уже на 12-й секунде. До этого Александр выиграл на голых кулаках у Джеффа Монсона.



Сейчас Александр Емельяненко готовится к новому бою с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Поединок запланирован на 6 ноября и состоится на арене ЦСКА.