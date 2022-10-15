«Самый лучший день». Александр Емельяненко женился
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальные сети видео со своей церемонии бракосочетания.
«Самый лучший день», — подписал видеоролик Емельяненко.
Церемония бракосочетания Александра Емельяненко
Стоит отметить, что Емельяненко заключил брак со своей бывшей супругой Полиной.
В своём последнем бою Александр Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок проходил по правилам бокса и завершился нокаутом Емельяненко уже на 12-й секунде. До этого Александр выиграл на голых кулаках у Джеффа Монсона.
Сейчас Александр Емельяненко готовится к новому бою с главой промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Поединок запланирован на 6 ноября и состоится на арене ЦСКА.
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