Тренер Уайлдера: Деонтей — единственный тяжеловес, способный нокаутировать Усика

Тренер бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о возможном поединке между его подопечным и украинским боксёром Александром Усиком.
«Считаю, что Уайлдер — единственный боксёр-тяжеловес, который выиграет у Усика. И не решением судей, а нокаутом. Каким бы ловким и подвижным Усик ни был, он пропускает удары, что видно и по отметинам на его лице после боёв. А значит, по нему можно попадать. А раз так, то Уайлдер обязательно попадёт. С ним лучше не пропускать. Если это будет необходимо, то мы позаботимся о том, чтобы этот удар произошёл в нужный момент», — заявил Скотт в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
В ночь на 16 октября Деонтей Уайлдер проведёт бой с Робертом Хелениусом. Ранее Усик сообщал, что может подраться с победителем этого поединка.
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