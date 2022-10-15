Тайрон Вудли предложил Нейту Диазу боксёрский поединок

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли обратился к американскому бойцу Нейту Диазу с предложением провести боксёрский поединок.
«Я бы советовал Диазу пойти туда, где он получит большую зарплату. Я предлагаю ему перейти на эту сторону и заработать денег в поединке со мной. Мы можем заработать несколько миллионов долларов в очном бою», — приводит слова Вудли BJPenn.
Нейт Диаз в своём последнем поединке одержал победу над Тони Фергюсоном, после чего объявил о том, что уходит из UFC и хочет попробовать свои силы в другом виде спорта.
Тайрон Вудли не получил новый контракт от UFC, после того, как потерпел четыре поражения подряд. В декабре 2021 году Вудли провёл бой-реванш с Джейком Полом и проиграл в шестом раунде нокаутом. В двух боксёрских поединках Вудли потерпел два поражения.
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