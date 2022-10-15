Уайлдер рассказал, почему сильно похудел перед боем с Хелениусом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, почему стал работать на снижение веса после поражения от Тайсона Фьюри в прошлом году.

«Вес — это не то, о чём мы будем беспокоиться в этом или следующем бою. Я набрал слишком много перед последним поединком только потому, что многие ожидали посмотреть на меня в таком весе. Мне тоже было интересно прочувствовать себя с такой массой. Но в данный момент я возвращаюсь к тому, к чему привык, что мне удобно. Это вес в районе 99 кг или ниже.

В то время я чувствовал себя немного вялым, тяжёлым в движении. Я никогда в жизни не весил 108 кг, но это был эксперимент, который я хотел попробовать. Мы сделали всё для набора веса. Этот опыт вошёл в мою историю. Единственный способ стать мудрым — это применять знания в жизни. Мы их получили и теперь знаем, что делать», — приводит слова Уайлдера Mirror.

В ночь на 16 октября Деонтей Уайлдер проведёт бой с с финским боксёром Робертом Хелениусом.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь.