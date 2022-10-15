Тренер Волкановски: Оливейра близок к наследию Хабиба

Тренер чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски Фрэнк Хикман считает, что бразильский боец Чарльз Оливейра уже приблизился к наследию экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Хабиб был великолепен и ушёл непобеждённым. Если говорить об Оливейре, то начало у него было не лучшее. Если не ошибаюсь, в какой-то момент его рекорд был 8-8. Люди видят этот период и обращают внимание на то, кому проигрывал Оливейра. Однако некоторые бойцы добиваются успеха только на поздних этапах карьеры.



Сейчас всех волнует то, что делает Чарльз. Он в ударе, уничтожает своих соперников одного за другим и уже добился впечатляющих успехов. Оливейра близок к наследию Хабиба», — сказал Хикман в разговоре с Submission Radio.