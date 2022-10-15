Уайлдер — Хелениус: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 15 на 16 октября в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса от Premier Boxing Champions, в главном бою которого бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) примет участие в полуфинале отборочного турнира от WBC и встретится с финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO).

В соглавном событии экс-чемпионы мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американцы Калеб Плант (21-1, 12 KO) и Энтони Диррелл (34-2-2, 25 KO) сразятся за звание обязательного претендента на титул WBC.

В карде также выступит кубинский проспект супертяжёлого веса Фрэнк Санчес (20-0, 13 KO), который проведёт поединок с пуэрториканским нокаутёром Карлосом Негроном (25-3, 20 KO). Американский претендент в легчайшем весе (до 53,5 кг) Гари Антонио Расселл (19-0, 12 KO) встретится с экс-чемпионом из Пуэрто-Рико Эммануэлем Родригесом (20-2, 13 KO).

Прямая трансляция боя Уайлдера и Хелениуса будет показана на сайте FITE.TV в США и Великобритании, а также на Fox Sports PPV. Для российских пользователей эти трансляции могут быть недоступны. Основной кард Premier Boxing Champions начнётся 16 октября около 4:00 мск.