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«Парень уже почти овощ». Масвидаль критично оценил перспективы Диаза после ухода из UFC

«Парень уже почти овощ». Масвидаль критично оценил перспективы Диаза после ухода из UFC
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Хорхе Масвидаль не считает, что звёздный соотечественник Нейт Диаз будет успешен в других промоушенах после ухода из организации.

Напомним, в начале сентября Диаз провёл последнее выступление по контракту, на UFC 279 задушив в четвёртом раунде соотечественника Тони Фергюсона.

«Я считаю, что парень уже почти овощ. Смелость и острота его интервью стали просто дерьмовыми. Теперь вы должны дожидаться ответа от него. Раньше вы задавали ему вопрос, и задержка была две секунды, теперь же она составляет 30. Он не должен быть в высшей лиге, чуваки. Ему навредят. Возьмите этого чёртового старика куда-нибудь ещё», – сказал Масвидаль в интервью MMA Fighting.

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