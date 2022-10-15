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Тренер: бой с Хелениусом станет возрождением Деонтея Уайлдера

Тренер: бой с Хелениусом станет возрождением Деонтея Уайлдера
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Известный американский тренер Джо Гуссен высказался о предстоящем поединке супертяжеловесов Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) и Роберта Хелениуса (31-3, 20 KO).

«Я знаю, что Уайлдер с командой приехал в Лас-Вегас и провёл здесь 400 или 500 раундов спарринга, и это очень много для супертяжёлого веса. И это о многом говорит. Думаю, что Хелениус также будет на высоте.

Это будет возрождение Деонтея Уайлдера, в рамках которого он вернёт себе титул в супертяжёлом весе, потому что он феноменальный боец. У него невероятный правый прямой, и он хороший парень. Он мне нравится. И он смотрелся отлично на взвешивании. На этот раз он действительно настроился на работу», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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