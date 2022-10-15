Непобеждённый грузинский боец UFC вызвался заменить Евлоева в бою с Митчеллом

Непобеждённый грузинский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия намекнул в социальных сетях на готовность выступить против американца Брайса Митчелла.

Напомним, изначально соперником Митчелла на турнире UFC Fight Night 6 ноября должен был стать россиянин Мовсар Евлоев, однако он снялся с поединка.

«Брайс Митчелл», – написал Топурия в социальных сетях.

Илии Топурии 25 лет. Боец выступает в сильнейшей организации мира с октября 2020 года и успел провести четыре поединка, во всех из них победив. Всего на счету грузинского бойца 12 профессиональных выступлений и ни одного поражения.

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