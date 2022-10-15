Видео: граунд-энд-паунд Хасбика заставил сдаться Абубакара Нурмагомедова
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Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, провёл шуточный спарринг с российским бойцом полусреднего веса (до 77 кг) UFC Абубакаром Нурмагомедовым (16-3-1), готовящимся выступить на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, в главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул организации в лёгком весе (до 70 кг). В соглавном событии чемпион в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг проведёт дебютную защиту против экс-чемпиона и соотечественника Ти Джея Диллашоу. Также в карде выступит россиянин Пётр Ян.
Ранее Хасбулла Магомедов раскрыл подробности своего контракта с UFC.
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