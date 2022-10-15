Камбосос сказал, что должен сделать Хэйни, чтобы войти в рейтинг pound-for-pound

Бывший объединённый чемпион мира американец Джордж Камбосос (20-1, 10 KO) считает, что его соперник американец Дэвин Хэйни (28-0, 15 KO) войдёт в рейтинг pound-for-pound в том случае, если нокаутирует его в реванше, который состоится завтра, 16 октября, в Мельбурне (Австралия).

«Если у него получится остановить меня, тогда он может попасть в рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Надеюсь, что он попытается», – приводит слова Камбососа издание FOX Sports Australia.

Напомним, первый бой между Хэйни и Камбососом состоялся в начале июня, американец победил единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг).

Ранее в интервью Хэйни высказался о возможном поединке со звёздным украинцем Василием Ломаченко.