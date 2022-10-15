«Неуважение». Экс-претендент на титул UFC остался недоволен тем, что попал в прелимы
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Доминик Рейес (12-3) остался недоволен тем, что его поединок с соотечественником Райаном Спэнном (20-7) не попал в основную часть турнира UFC 281, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США).
«Речь не идёт о том, чтобы что-либо доказывать. Я уже всё доказал. Это неуважение», – написал Рейес в социальных сетях в ответ на вопрос подписчика.
Напомним, в своём последнем бою в мае 2021 года на UFC on ESPN 23 Рейес проиграл тяжёлым нокаутом нынешнему чемпиону дивизиона чеху Иржи Прохазке. Поражение стало для него третьим подряд – ранее он уступил техническим нокаутом поляку Яну Блаховичу и проиграл по очкам американцу Джону Джонсу.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
22:54
-
22:39
-
22:25
-
21:50
-
21:34
-
20:57
-
20:30
-
20:00
-
19:34
-
19:10
-
19:09
-
17:52
-
17:37
-
17:22
-
16:56
-
16:31
-
15:45
-
14:59
-
14:45
-
13:28
-
12:29
-
11:55
-
11:21
-
11:15
-
10:53
-
10:29
-
10:15
-
09:46
-
09:32
-
08:28
-
04:01
-
01:33
-
00:43
-
00:24
-
00:16
Партнерский контент