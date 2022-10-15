«Неуважение». Экс-претендент на титул UFC остался недоволен тем, что попал в прелимы

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Доминик Рейес (12-3) остался недоволен тем, что его поединок с соотечественником Райаном Спэнном (20-7) не попал в основную часть турнира UFC 281, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США).

«Речь не идёт о том, чтобы что-либо доказывать. Я уже всё доказал. Это неуважение», – написал Рейес в социальных сетях в ответ на вопрос подписчика.

Напомним, в своём последнем бою в мае 2021 года на UFC on ESPN 23 Рейес проиграл тяжёлым нокаутом нынешнему чемпиону дивизиона чеху Иржи Прохазке. Поражение стало для него третьим подряд – ранее он уступил техническим нокаутом поляку Яну Блаховичу и проиграл по очкам американцу Джону Джонсу.