Видео: Энтони Джошуа повторил фирменное движение Роналду на отдыхе в Португалии
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Двукратный чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа опубликовал новое видео в социальных сетях.
Спортсмен, в настоящий момент отдыхающий в Португалии, повторил фирменное движение легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду, подобным образом празднующего голы.
В своём последнем бою в августе этого года Джошуа повторно проиграл судейским решением украинцу Александру Усику в бою за титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Поражение стало для британца третьим в карьере. В начале осени Джошуа попытался организовать поединок с действующим обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри, однако переговоры не увенчались успехом.
Ранее в интервью Деонтей Уайлдер сказал, почему Джошуа не смог победить Усика в реванше.
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