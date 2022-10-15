Видео: Энтони Джошуа повторил фирменное движение Роналду на отдыхе в Португалии

Двукратный чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа опубликовал новое видео в социальных сетях.

Спортсмен, в настоящий момент отдыхающий в Португалии, повторил фирменное движение легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду, подобным образом празднующего голы.

В своём последнем бою в августе этого года Джошуа повторно проиграл судейским решением украинцу Александру Усику в бою за титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Поражение стало для британца третьим в карьере. В начале осени Джошуа попытался организовать поединок с действующим обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри, однако переговоры не увенчались успехом.

Ранее в интервью Деонтей Уайлдер сказал, почему Джошуа не смог победить Усика в реванше.