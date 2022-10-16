Биспинг: Оливейра обойдёт Хабиба и станет величайшим легковесом, если побьёт Махачева

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор британец Майкл Биспинг считает, что бразилец Чарльз Оливейра станет лучшим легковесом в истории, если победит россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Король Хабиб находится на вершине пищевой цепочки. Но лучший ли он? Или Чарльз Оливейра является величайшим легковесом всех времён? Если Ислам Махачев побьёт Чарльза Оливейру, тогда этот разговор не будет иметь смысла.

Кто величайший легковес? Я считаю, что если Чарльз победит Ислама на грядущих выходных, то завоюет это звание. И я действительно верю, что он превзойдёт Хабиба, потому что перебьёт всех претендентов. Вы не можете отрицать цифры и историю, которую творит Оливейра», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.