Циркунов нокаутом в первом раунде проиграл американцу Менифилду на турнире UFC
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В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам, UFC Vegas 62. В рамках основного карда латвиец русского происхождения Михаил Циркунов встретился с представителем США Алонзо Менифилдом.
Американец нокаутировал своего соперника в первом раунде.
Главным событием турнира станет бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.
В рамках этого турнира также должен был состояться поединок между Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом, однако российский боец не сделал вес и отказался от боя в промежуточном весе.
UFC Vegas 62. Основной кард:
Алекса Грассо — Вивиан Араужо
Каб Суонсон — Джонатан Мартинес
Джордан Райт — Душко Тодорович
Миша Циркунов — Алонзо Менифилд
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