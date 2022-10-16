Циркунов нокаутом в первом раунде проиграл американцу Менифилду на турнире UFC

В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам, UFC Vegas 62. В рамках основного карда латвиец русского происхождения Михаил Циркунов встретился с представителем США Алонзо Менифилдом.

Американец нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Главным событием турнира станет бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.

В рамках этого турнира также должен был состояться поединок между Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом, однако российский боец не сделал вес и отказался от боя в промежуточном весе.

UFC Vegas 62. Основной кард:

Алекса Грассо — Вивиан Араужо

Каб Суонсон — Джонатан Мартинес

Джордан Райт — Душко Тодорович

Миша Циркунов — Алонзо Менифилд