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Циркунов нокаутом в первом раунде проиграл американцу Менифилду на турнире UFC

Циркунов нокаутом в первом раунде проиграл американцу Менифилду на турнире UFC
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В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам, UFC Vegas 62. В рамках основного карда латвиец русского происхождения Михаил Циркунов встретился с представителем США Алонзо Менифилдом.

Американец нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Главным событием турнира станет бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.
В рамках этого турнира также должен был состояться поединок между Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом, однако российский боец не сделал вес и отказался от боя в промежуточном весе.

UFC Vegas 62. Основной кард:

Алекса Грассо — Вивиан Араужо
Каб Суонсон — Джонатан Мартинес
Джордан Райт — Душко Тодорович
Миша Циркунов — Алонзо Менифилд

UFC 2022. UFC Fight Night 212, Лас-Вегас, США
Михаил Циркунов - Алонзо Менифилд (W)
16 октября 2022, воскресенье. 02:10 МСК
Алонзо Менифилд
Окончено
KO
Михаил Циркунов
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