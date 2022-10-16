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Грассо победила Арауджо в главном бою турнира UFC Vegas 62

Грассо победила Арауджо в главном бою турнира UFC Vegas 62
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В ночь с 15 на 16 октября в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам, UFC Vegas 62. Главным событием турнира стал бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Грассо единогласным решением судей.
Таким образом, Грассо одержала 15-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету три поражения. Арауджо, в свою очередь, потерпела четвёртое поражение при 11 победах.

Напомним, в рамках основного карда латвиец русского происхождения Михаил Циркунов нокаутом в первом раунде проиграл представителю США Алонзо Менифилду.

В рамках этого турнира также должен был состояться поединок между Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом, однако российский боец не сделал вес и отказался от боя в промежуточном весе.

UFC 2022. UFC Fight Night 212, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо (W) - Вивиан Араужо
16 октября 2022, воскресенье. 04:10 МСК
Алекса Грассо
Окончено
UD
Вивиан Араужо
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