О'Мэлли: говорю прямо сейчас — я побью Петра Яна
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли уверен, что одержит победу над россиянином Петром Яном и заявил, что готов к бою с любым бойцом UFC.
«Говорю вам прямо сейчас — я побью Петра Яна 22 октября. Я уверен в себе абсолютно в каждом поединке. В том числе и перед этим боем. Да, это отличная возможность для меня, но не имеет никакого значения, кто мой соперник. Я легко мог бы сразиться и с Алджэмейном Стерлингом, и с Ти Джеем Диллашоу. Могу провести бой с любым из лучших бойцов UFC, потому что очень в себе уверен», — приводит слова О’Мэлли MMA Fighting.
Поединок между Шоном О’Мэлли и Петром Яном состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
11:35
-
11:30
-
11:11
-
10:41
-
10:17
-
09:47
-
09:26
-
09:06
-
08:35
-
08:10
-
07:59
-
07:46
-
04:53
-
02:29
-
01:43
-
00:55
-
00:35
- 15 октября 2022
-
23:57
-
22:54
-
22:39
-
22:25
-
21:50
-
21:34
-
20:57
-
20:30
-
20:00
-
19:34
-
19:10
-
19:09
-
17:52
-
17:37
-
17:22
-
16:56
-
16:31
-
15:45
Партнерский контент