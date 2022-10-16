О'Мэлли: говорю прямо сейчас — я побью Петра Яна

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли уверен, что одержит победу над россиянином Петром Яном и заявил, что готов к бою с любым бойцом UFC.



«Говорю вам прямо сейчас — я побью Петра Яна 22 октября. Я уверен в себе абсолютно в каждом поединке. В том числе и перед этим боем. Да, это отличная возможность для меня, но не имеет никакого значения, кто мой соперник. Я легко мог бы сразиться и с Алджэмейном Стерлингом, и с Ти Джеем Диллашоу. Могу провести бой с любым из лучших бойцов UFC, потому что очень в себе уверен», — приводит слова О’Мэлли MMA Fighting.



Поединок между Шоном О’Мэлли и Петром Яном состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби.