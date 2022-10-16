Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян разместил в социальных сетях видео, показав, как тренируется на спортивной площадке со своими детьми. Спортсмен вместе со старшим сыном Даниилом выполняет отжимания, а затем делает ускорение.
В следующем поединке Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли. Противостояние состоится 22 октября на турнире UFC 280. В последнем бою Ян уступил другому американцу — Алджэмейну Стерлингу. Их поединок состоялся на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу Стерлингу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Что касается О'Мэлли, то он в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать противостояние.
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