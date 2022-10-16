Мокаев бросил вызов Брэндону Ройвалу

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев бросил вызов американцу Брэндону Ройвалу.



Бой Ройвала с Аскаром Аскаровым, который был запланирован на 15 октября в рамках турнира UFC Vegas 62, был отменён из-за того, что россиянин снялся с поединка.



«Мальчик, будь готов. Как только я закончу с Гордоном в следующую субботу, мы можем подраться. Я буду готов в ноябре-декабре в любом месте, которое ты выберешь. Я буду драться с тобой в любом весе. Если ты не хочешь сгонять вес, то можем подраться в легчайшем дивизионе», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.



Мухаммад Мокаев 22 октября проведёт поединок с канадским бойцом Малкольмом Гордоном в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

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