Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев бросил вызов Брэндону Ройвалу

Мокаев бросил вызов Брэндону Ройвалу
Комментарии

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев бросил вызов американцу Брэндону Ройвалу.

Бой Ройвала с Аскаром Аскаровым, который был запланирован на 15 октября в рамках турнира UFC Vegas 62, был отменён из-за того, что россиянин снялся с поединка.

«Мальчик, будь готов. Как только я закончу с Гордоном в следующую субботу, мы можем подраться. Я буду готов в ноябре-декабре в любом месте, которое ты выберешь. Я буду драться с тобой в любом весе. Если ты не хочешь сгонять вес, то можем подраться в легчайшем дивизионе», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Мухаммад Мокаев 22 октября проведёт поединок с канадским бойцом Малкольмом Гордоном в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Новость по теме
Боец UFC высмеял Аскара Аскарова за отказ от боя. Мокаев эмоционально отреагировал на это
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022