Александр Шлеменко трогательно поздравил отцов с праздником

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко трогательно поздравил всех отцов с праздником. В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учреждён указом президента России от 4 октября 2021 года. В 2022 году эта дата приходится на 16 октября.
«Дорогие отцы! Поздравляю вас с Днём отца! Желаю вам в первую очередь здоровья, терпения и сил. Отец в ответе за свою семью, детей, за окружающих, за свою Родину. Тем более сейчас, в наше непростое время как никогда хотелось бы вам пожелать ещё больше сил и терпения для того, чтобы вы растили и защищали ваших детей, чтобы всё у них было хорошо. Поэтому с днём отца вас! Хотелось бы пожелать, чтобы отцов в нашей жизни было больше и больше», — сказал Шлеменко в своём телеграм-канале.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.
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