Менеджер Махачева: Оливейра — не такой говнюк, как Макгрегор

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал об отношениях своих клиентов с Чарльзом Оливейрой.



«Это поддержка от Хабиба Исламу. Люди просто должны это понимать. Мы любим Бразилию, Хабиб тоже. Мы хорошо относимся к Оливейре. В целом он хороший парень, но сейчас, когда он наш соперник — мы враги. Махачев — его враг. Но уважать соперника надо, нельзя терять честь.



Между нами нет какой-то неприязни. Как бы ни завершился бой, мы пожмём друг другу руки и поздравим друг друга — это точно. Чарльз Оливейра — не такой говнюк, как Конор Макгрегор», — сказал Абдель-Азиз в интервью Canal Encarada.



Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября в Абу-Даби.