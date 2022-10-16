Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Махачева: Оливейра — не такой говнюк, как Макгрегор

Менеджер Махачева: Оливейра — не такой говнюк, как Макгрегор
Комментарии

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал об отношениях своих клиентов с Чарльзом Оливейрой.

«Это поддержка от Хабиба Исламу. Люди просто должны это понимать. Мы любим Бразилию, Хабиб тоже. Мы хорошо относимся к Оливейре. В целом он хороший парень, но сейчас, когда он наш соперник — мы враги. Махачев — его враг. Но уважать соперника надо, нельзя терять честь.

Между нами нет какой-то неприязни. Как бы ни завершился бой, мы пожмём друг другу руки и поздравим друг друга — это точно. Чарльз Оливейра — не такой говнюк, как Конор Макгрегор», — сказал Абдель-Азиз в интервью Canal Encarada.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября в Абу-Даби.

Ислам Махачев – Чарльз Оливейра: россиянин заткнёт рты критикам Ислам Махачев – Чарльз Оливейра: россиянин заткнёт рты критикам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022