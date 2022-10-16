Результаты всех боёв UFC Vegas 62 с главным поединком Алекса Грассо — Вивьен Арауджо

В ночь с 15 на 16 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 62. Главным событием вечера стал бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Алекса Грассо победила Вивьен Арауджо единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46)



Джонатан Мартинес победил Каба Суонсона техническим нокаутом (Раунд 2, 4:19)



Душко Тодорович победил Джордана Райта техническим нокаутом (Раунд 2, 3:12)



Рафаэль Ассунсао победил Виктора Генри единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)



Алонзо Менифилд победил Мишу Циркунова нокаутом (Раунд 1, 1:28)



Мана Мартинез победил Брэндона Дэвиса раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)



Джейкоб Малкун победил Ника Максимова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)



Жоандерсон Брито победил Лукаса Александера удушающим приёмом – (Раунд 1, 2:02)



Пиера Родригез победила Сэм Хьюз единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)



Татцуро Таира победил Си-Джея Вергару болевым приёмом – (Раунд 2, 4:19)



Пит Родригес победил Майка Джексона нокаутом (Раунд 1, 1:33)

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