Результаты всех боёв UFC Vegas 62 с главным поединком Алекса Грассо — Вивьен Арауджо

В ночь с 15 на 16 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 62. Главным событием вечера стал бой в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивьен Арауджо.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Алекса Грассо победила Вивьен Арауджо единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46)
Джонатан Мартинес победил Каба Суонсона техническим нокаутом (Раунд 2, 4:19)
Душко Тодорович победил Джордана Райта техническим нокаутом (Раунд 2, 3:12)
Рафаэль Ассунсао победил Виктора Генри единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Алонзо Менифилд победил Мишу Циркунова нокаутом (Раунд 1, 1:28)
Мана Мартинез победил Брэндона Дэвиса раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)
Джейкоб Малкун победил Ника Максимова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Жоандерсон Брито победил Лукаса Александера удушающим приёмом – (Раунд 1, 2:02)
Пиера Родригез победила Сэм Хьюз единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
Татцуро Таира победил Си-Джея Вергару болевым приёмом – (Раунд 2, 4:19)
Пит Родригес победил Майка Джексона нокаутом (Раунд 1, 1:33)
Пётр Ян встретился с Алджамэйном Стерлингом.
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