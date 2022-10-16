Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Vegas 62

Американский боец смешанных единоборств Джонатан Мартинес получил бонус в виде $ 50 тыс. за «лучшее выступление вечера» на турнире UFC Vegas 62, который проходил в ночь с 15 на 16 октября в Лос-Анджелесе (США).

Мартинес одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Кабом Суонсоном. Поединок был остановлен в концовке второго раунда.

Также бонус за «лучшее выступление вечера» получил японский боец Тацуро Таира, который победил американца Си-Джея Вергару болевым приёмом в концовке второго раунда.



Лучшим боем вечера был признан поединок серба Душко Тодоровича и представителя США Джордана Райта. Тодорович нокаутировал соперника на четвёртой минуте второго раунда. Оба бойца также получили по $ 50 тыс.

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