«Мне преподали урок бокса». Камбосос — о поражении Хэйни в реванше

Австралийский боксёр Джордж Камбосос прокомментировал итоги боя с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни.

«Хэйни отличный боец. У меня хватило духу снова выйти с ним, и он мне преподал урок бокса. Дэвин очень ловкий, у него резкие и быстрые движения. Я старался изо всех сил. Желаю Дэвину успехов в будущем. Ребята, это ещё не конец. Я вернусь. Этот парень входит в пятёрку лучших бойцов в весовой категории, и я бросил ему вызов на 24 раунда. В прошлом году у меня была отличная победа, я был на вершине мира и пытался гнаться за лучшими», — приводит слова Камбососа BoxingScene.

Напомним, поединок между боксёрами продлился все 12 раундов и завершился единогласной победой Хэйни (119:109, 118:108, 118:108).

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