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Хэйни объяснил, за счёт чего взял реванш у Камбососа

Хэйни объяснил, за счёт чего взял реванш у Камбососа
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни прокомментировал итоги боя с австралийским боксёром Джорджом Камбососом. По словам боксёра, он лучше предугадывал действия противника и активно задействовал удары правой рукой, что помогло ему добиться успеха.

«Когда Джордж только вышел, я не ожидал, что он будет так переключаться по ходу боя. Но я уловил его ритм и стал лучше читать его удары. Он воин. Я снимаю перед ним и всеми австралийскими болельщиками шляпу. Хочу выразить им благодарность за поддержку и гостеприимство.

Теперь я должен войти в рейтинги pound-for-pound. В первом бою они говорили, что у меня есть только джеб, но сегодня они увидели, что может моя правая рука. Я показал свою универсальность. Я всегда готов драться с лучшими, но сам верю, что являюсь лучшим в мире боксёром. Кто бы ни был следующим, давайте его мне», — приводит слова Хэйни Fightnews.

Напомним, поединок между боксёрами продлился все 12 раундов и завершился единогласной победой Хэйни (119:109, 118:108, 118:108).

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