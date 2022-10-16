Уайлдер поговорил с Хелениусом после боя в его гостиничном номере

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер встретился после боя со своим соперником, финном Робертом Хелениусом. Уайлдер зашёл в гостиничный номер к Хелениусу, чтобы поблагодарить за бой и выразить дань уважения.
«Ты отлично провёл бой. Большое спасибо за то, что вышел со мной на ринг. В том числе благодаря тебе стал тем, кем являюсь сейчас. Очень ценю всё, что ты сделал для меня и в целом для мира бокса. Сейчас мы чувствуем себя прекрасно, но кто знает, что будет через несколько недель, месяцев или лет — вот о чём я сейчас беспокоюсь, потому что это тяжёлый бизнес. Мы много работаем для того, чтобы заслужить любовь фанатов.
Я лично знаю, что у тебя сердце воина, и это то, что мне нравится в тебе больше всего. Это моя работа, но мне было больно видеть, как ты упал после нокаута. Ведь ты мне как брат, и я никогда не хочу причинить боль никому из своих близких», — приводит слова Уайлдера Mirror.
Напомним, Уайлдер одержал победу нокаутом над Хелениусом за три секунды до конца первого раунда. Всего на счету Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Тайсона Фьюри. Один бой завершился вничью, 43 раза американец одерживал победу, из них 42 нокаутом.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь.
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