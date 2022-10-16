«Если это поможет — украдите». Тренер Адесаньи рассказал, как готовит его к боям

Юджин Бэрман, тренер чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи, готовящегося 13 ноября в Нью-Йорке (США) провести защиту титула против бразильца Алекса Перейры, признался, что зачастую перенимает интересующие его аспекты у других команд.

«Когда дело доходит до стратегии, до различных тактик, то здесь нет правильного или неправильного. Есть только то, что работает, не так ли? Это в конечном итоге и является решающим фактором.

У нас свой подход, как и у других команд. Но мне очень нравится изучать, чем занимаются другие тренеры и команды. И, без сомнений, многое из того, что мы делаем, заимствовано у других. И я считаю, что именно это и должны дать тренеры. Если есть аспект, который поможет вам – украдите его», – сказал специалист в интервью Combat TV.