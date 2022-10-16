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Оскар де ла Хойя отреагировал на тяжёлый нокаут в бою Уайлдера и Хелениуса

Оскар де ла Хойя отреагировал на тяжёлый нокаут в бою Уайлдера и Хелениуса
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя отреагировал на результат поединка между супертяжеловесами Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и финном Робертом Хелениусом (31-4, 20 KO), который состоялся сегодня, 16 октября, в Нью-Йорке (США).

Напомним, Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде, вернувшись после проигрыша действующему обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри.

«Вау, это был самый мощный и быстрый правый прямой в истории. Мои поздравления, Деонтей Уайлдер», – написал де ла Хойя в социальных сетях.

Поединок Уайлдера и Хелениуса стал полуфиналом отборочного мини-турнира от WBC. Теперь Уайлдер имеет право сразиться за звание обязательного претендента с соотечественником Энди Руисом.

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