Ислам Махачев рассказал о спарринге с Леоном Эдвардсом

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, рассказал как он провёл спарринг в AKA против будущего чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса.

«Тогда в AKA тренировался Леон Эдвардс, и Хавьер Хабибу говорит: «Будьте осторожны, он хороший ударник». А я думаю: «В первом спарринге надо себя хорошо показать», и только начался бой, я сразу же его повалил, начал контролировать. Леон Эдвардс был тогда совсем другим бойцом. Сейчас он сильно подтянул свои борцовские навыки и в стойке стал намного лучше. Тогда он приезжал в AKA, чисто чтобы набрать борьбу. Честно говоря, я уже не помню, смог он подняться или нет, но точно помню, что я был доволен своим спаррингом», – приводит слова Махачева Sportskeeda.